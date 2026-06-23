Strattonato dal cane contro un trattore di passaggio: in prognosi riservata un 43enne

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Doveva essere un momento di svago e spensieratezza; ma quella che era iniziata come una tranquilla passeggiata serale si è conclusa, invece, con un grave incidente ai danni di un 43enne. È quanto accaduto sabato 20 giugno, verso le 21, in località Casoni a Mussolente.

Dalla ricostruzione elaborata dagli agenti della polizia locale associata Cassola Mussolente, l’uomo, accompagnato dal figlio minore e dal cane al guinzaglio, stava percorrendo gli ultimi metri che lo separavano da casa camminando sul marciapiede di via Dante Alighieri. Sennonché un trattore di passaggio, carico di balle di paglia, ha spaventato l’animale al punto da fargli trascinare il padrone in direzione della carreggiata.

Entrambi sono finiti contro il mezzo: il cane è rimasto schiacciato sotto la ruota anteriore destra del trattore, contro la quale il 43enne ha sbattuto la testa. Il conducente del veicolo, un 56enne di Borso del Grappa, non avrebbe avuto il tempo di notare l’improvviso movimento dell’animale impaurito e il conseguente strattonamento del suo proprietario. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per le prime cure e la polizia locale per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico. Il 43enne, operato, è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

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