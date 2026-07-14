Nel complesso sportivo di via Canove un campo da calcio in erba sintetica

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Il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Canove a Bassano del Grappa porterà per gli appassionati di calcio un campo in erba sintetica. Al centro dell’intervento è la completa trasformazione dell’attuale spazio di allenamento in un moderno campo artificiale, visto che l’attuale, in erba naturale, versa in condizioni critiche. La superficie infatti si presenta irregolare e le reti da gioco sono pesantemente danneggiate.

L’obiettivo del progetto è restituire alla comunità e alle associazioni sportive locali una struttura moderna, efficiente e sicura. I lavori prevedono una ristrutturazione profonda e complessiva dell’area, che comprenderà sicurezza e recinzioni, con la riqualificazione delle recinzioni esistenti e integrazione delle parti mancanti o non a norma. E’ prevista anche la sistemazione di sottofondo e drenaggio, con la preparazione del terreno con la creazione delle pendenze necessarie per lo scolo delle acque piovane e potenziamento del sistema di raccolta già presente. Seguirà la posa del nuovo manto in erba sintetica e delle attrezzature, con nuove porte da calcio e panchine, previa realizzazione dei relativi basamenti. Infine sarà rifatta l’impiantistica, con la predisposizione di pozzetti e tubazioni per il sistema di irrigazione, oltre all’eventuale manutenzione o potenziamento dell’impianto di illuminazione già esistente e funzionante.

L’operazione comporta un investimento complessivo di 275mila euro, sostenuto in parte importante dalla generosità di Maurizio Viscidi, allenatore di calcio e coordinatore tecnico delle nazionali giovanili maschili della FIGC, che ha donato alla sua città 150mila euro. “Ringrazio Maurizio Viscidi perché non tutti coloro che possono donare qualcosa di importante si ricordano sempre della loro città, e per avere avuto sempre un occhio di riguardo verso le giovani generazioni – dichiara il sindaco Nicola Finco –. Il suo gesto ci permette di restituire un luogo riqualificato a tanti ragazzi e appassionati di calcio, nella speranza di contribuire, con questi interventi, ad avvicinare sempre più giovani allo sport per tenerli lontani da cattivi comportamenti, specie in un quartiere come il XXV Aprile che è tra i più popolosi della nostra città”.

“Eravamo da tempo consapevoli della necessità di questo intervento – continua l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Viero – ma probabilmente senza la spinta di questa donazione i lavori sarebbero slittati a qualche annualità successiva. Il nuovo campo da calcio, in erba sintetica, richiederà una bassa manutenzione e verrà inserito in un progetto complessivo che porterà alla riqualificazione di un’area ad oggi degradata”. “Rinnovo il nostro ringraziamento a un bassanese che da anni coordina il settore giovanile del calcio italiano, con risultati ben diversi da quelli della nazionale maggiore, rendendoci orgogliosi nel suo essere un grande professionista. Speriamo che il suo esempio possa aprire una strada verso l’impegno di altri che possono aiutare la comunità a investire nella crescita sana dei nostri giovani”, è il commento di Mariano Scotton, vice sindaco con delega allo Sport.

“Ringrazio l’amministrazione perché quando ho manifestato il desiderio di fare un regalo alla mia città in una zona dove ho iniziato a giocare a calcio, a vivere una bellissima infanzia e a scoprire una passione – conclude Maurizio Viscidi – Sempre qui sono stato chiamato per la prima volta a fare l’allenatore, quando ancora non pensavo di avere questo talento e questa possibilità di carriera. Ora ho voglia di ricambiare quello che ho avuto, e mi piace il concetto di regalare un nuovo campo di allenamento perché rappresenta quella necessità di impegnarsi che sta alla base dello sport e della vita. Il talento non basta: per avere buoni risultati servono lavoro, pratica e allenamento. Mi auguro che in questo campo vengano coltivati, insieme alla gioia del gioco, l’educazione, il rispetto e l’integrazione”.

La consegna ufficiale dei lavori è fissata per il mese di settembre, mentre la restituzione del nuovo campo da calcio è prevista entro fine anno.

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