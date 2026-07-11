Si accascia a terra nel centro commerciale, soccorso da un Carabiniere fuori servizio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un uomo di 73 anni che si è sentito male mentre era all’interno del centro commerciale Il Grifone a Bassano del Grappa è stato soccorso da un Carabiniere che in quel momento non era in servizio. Il fatto è successo giovedì scorso in serata. Dopo aver sentito grida di aiuto, il militare è intervenuto in soccorso del 73enne cittadino macedone, residente nel bassanese, il quale, che si era accasciato a terra perdendo sangue dal naso, in stato di incoscienza.

Immediato l’intervento del Carabiniere, che prima ha posizionato il malcapitato su un fianco, poi lo ha messo in posizione supina praticandogli una manovra di rianimazione con massaggio cardiaco. Il militare è stato poco dopo raggiunto da un medico e da un soccorritore, anche loro fuori servizio e con un defibrillatore recuperato dal Carabiniere al 73enne sono state praticate manovre di rianimazione fino all’arrivo del personale del Suem 118. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Vicenza, dove versa in una situazione di pericolo ma in condizioni al momento stabili.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.