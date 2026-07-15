Bike to Work: 18.000 km sui pedali, 133 alberi e oltre 3mila euro da spendere nei negozi locali

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Sono quasi 18mila i chilometri già percorsi dai 167 cittadini thienesi nell’ambito del progetto Bike to Work, il progetto nazionale che prevede di accumulare punti, che verranno poi convertiti in denaro, percorrendo in bicicletta il percorso casa-lavoro. A un mese dall’adesione del Comune di Thiene al progetto BikeToWork, i numeri dei partecipanti sono significativi dell’interesse suscitato nei cittadini.

3.300 euro sono pronti per essere spesi nei negozi locali che aderiscono al progetto, mentre i quasi 18mila chilometri percorsi a Thiene corrispondono a 2.664 Kg di CO2 risparmiata e alla piantumazione di 133 alberi.

Commenta il sindaco, Giampi Michelusi: “Come amministrazione crediamo che le politiche pubbliche debbano essere capaci di generare benefici diffusi: migliorare la qualità della vita, rafforzare il senso di comunità e sostenere il tessuto economico locale. BikeToWork va esattamente in questa direzione, dimostrando che ambiente, salute e sviluppo non sono obiettivi alternativi, ma parti di una stessa visione di città. Il nostro impegno sarà quello di continuare a investire in progetti che sappiano coniugare innovazione, responsabilità e partecipazione, perché la Thiene del futuro si costruisce insieme, attraverso le scelte quotidiane di ciascuno”.

“L’iniziativa è un successo ecologico ma è anche da sottolineare che con la loro attività questi cittadini hanno accumulato buoni sconto per un totale di 3.329 euro che potranno essere utilizzati nei negozi di Thiene e non solo – dichiara il consigliere comunale Carlo Gecchelin con la Delega alla Mobilità – Il fondo messo a disposizione da parte del Comune di Thiene diviene così di fatto un sostegno concreto alle attività commerciali di vicinato”.

Per i negozi di vicinato l’adesione è totalmente gratuita. Diventare partner significa attrarre nuovi clienti a costo zero, beneficiando direttamente del fondo economico stanziato dal Comune. Anche per le aziende il BikeToWork rappresenta un’occasione perfetta di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). In particolare quelle focalizzate sul Bilancio Sociale possono co-finanziare il fondo comunale per incentivare la mobilità sostenibile dei propri dipendenti.

Ulteriori informazioni si possono trovare nella pagina dedicata del sito comunale: https://www.comune.thiene.vi.it/home/dettaglio/news/al-via-la-seconda-edizione-di-bike-to-work-pedalare-in-provincia-di-vicenza-conviene

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