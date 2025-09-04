Per la scuola primaria Pascoli tre anni da ospite degli Scalabrini: “Trasloco a tempo di record”

A pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco e l’assessora alla pubblica istruzione Marina Bizzotto hanno effettuato un sopralluogo all’Istituto Scalabrini per seguire le operazioni di allestimento dei locali destinati ad accogliere la scuola primaria “Giovanni Pascoli”. Una scelta necessaria, dopo il crollo dell’intonaco dal soffitto nel gennaio scorso, con conseguente trasloco temporaneo delle classi presso l’ex tribunale affinchè bambini e bambine potessero finire l’anno scolastico in sicurezza.

Grazie all’accordo raggiunto con l’istituto religioso, infatti, l’amministrazione comunale ha ottenuto la concessione dell’ala sud dell’edificio, con accesso dal parcheggio pubblico sul lato sud, per un canone annuo poco superiore ai 100 mila euro e per una durata provvisoria di tre anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.

“A partire da stanze vuote e inutilizzate – spiega Finco – sta rapidamente prendendo forma una scuola accogliente e funzionale, inserita in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi della nostra città. Un ringraziamento va alle maestre e al personale scolastico che in questi giorni stanno lavorando con passione e dedizione per accogliere nel migliore dei modi le bambine e i bambini di questa scuola”.

“All’Istituto Scalabrini, già sede di una scuola elementare in passato – aggiunge l’assessora Bizzotto – i bambini potranno arrivare comodamente con qualsiasi mezzo, insieme a chi li accompagna, e usufruire di ampi spazi sia interni sia esterni. Rispetto alla precedente collocazione nei locali del nuovo Tribunale, non si tratta di un ripiego, ma di un vero passo avanti per garantire agli studenti un ambiente adeguato ad accompagnare le loro giornate di studio e crescita”.

