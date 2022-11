Esce di casa senza farvi più ritorno, scomparso 27enne. Ricerche in corso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono ore di grande angoscia quelle che stanno vivendo le decine di uomini impegnati nelle ricercerche di un 27enne di Romano d’Ezzelino, scomparso nel nulla dopo aver lasciato la propria abitazione nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 novembre. Non è ancora chiaro se le intenzioni dell’uomo fossero quelle di fare una tranquilla escursione oppure allontanarsi volontariamente, sta di fatto che i vigili del fuoco di Bassano del Grappa coadiuvati dall’unità cinofila, dai carabinieri e dall’elicottero del soccorso alpino stanno vagliando da quasi due giorni l’intera area attorno al massiccio del Grappa, partendo dal luogo di residenza dell’uomo.

Le generalità della persona ricercata non sono ancora state rese note, i soccorritori devono far fronte alle difficoltà che il vasto territorio presenta tra i comuni di Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa e Solagna che si trovano nella vallata ai piedi del Monte Grappa da dove partono diversi sentieri che si snodano lungo decine di chilometri. Dopo aver ripreso le ricerche nella mattinata di oggi, a metà pomeriggio i carabinieri hanno dichiarato che non ci sono nuove notizie. Le perlustrazioni proseguiranno fino a quando la visibilità lo consentirà, in caso di esito negativo verranno riprese nella mattinata di domani.