Cedro secolare squarciato da un fulmine nel corso del temporale: nessun ferito

Il temporale che si è abbattuto ieri sera anche sul Vicentino e sul Bassanese, con tuoni e fulmini “fuori stagione”, ha lasciato a terra una pianta secolare a Rosà, squarciata in due dopo essere stato colpita in pieno da una saetta. Erano le 21.30 circa di martedì ieri, con allarme immediato lanciato alla centrale dei vigili del fuoco provinciale e l’invio sul posto di una squadra del 115 sul posto, dal più vicino distaccamento di Bassano del Grappa.

Scenario dell’evento naturale inatteso è stata la via Garibaldi, lungo la strada regionale 245 che attraversa il Comune rosatese. La pianta di fatto abbattuta, un cedro alto 20 metri, si trova a fianco di un’abitazione occupata, ieri sfiorata da rami e pezzi di legno “schizzati” dalla pianta dopo la deflagrazione.

Nessuna persona è rimasta coinvolta come hanno subito assicurato i pompieri bassanesi giunti sul posto dell’emergenza, sia per verificare l’assenza di eventuali incendi provocati dal fulmine sia per rimettere in sicurezza l’arteria stradale e procedere alla risoluzione dei rami pericolanti. Le operazioni dei vigili del fuoco di taglio e sgombero della strada sono terminate poco prima della mezzanotte.