Serie A. A Pisa per il Bologna decide Odgaard. L’Udinese affonda la Fiorentina

Nei posticipi della 27esima di serie A il Bologna prosegue nella sua rincorsa all’Europa e ottiene una preziosa quanto sofferta vittoria a Pisa. La squadra di Italiano conquista i tre punti grazie a una rete al 90′ di Odgaard. L’Udinese affonda il colpo alla Fiorentina: 3-0 e Viola che non effettua lo scatto salvezza dopo i ko delle rivali nelle basse posizioni di classifica.

Pisa – Bologna. Nel primo posticipo della 27a giornata della Serie A, si sblocca Jens Odgaard e si sblocca anche il Bologna che porta a casa tre puntu battendo 1-0 il Pisa. All’Arena Garibaldi la gara è complessa, con le parate di Skorupski a evitare il ko nella ripresa. Buon impeto e buona fase difensiva per il Pisa in avvio, chiudendo ogni spazio al duo Bernardeschi-Cambiaghi. Nella ripresa il Pisa prova a venire fuori, domina nelle chances offensive e va vicinissimo al gol anche con Stojilkovic, ma non sfrutta le occasioni e viene punito: Odgaard si gira e calcia in un fazzoletto, tiro all’incrocio e 1-0 Bologna al 90′. Esultano i rossoblù, che salgono a quota 39 punti e si riportano all’ottavo posto e a -6 dalle coppe, scavalcando il Sassuolo. Sempre ultimo il Pisa, molto sfortunato, con 15 punti.

Udinese – Fiorentina. Si chiude con la sconfitta per 3-0 della Viola, che resta terzultima con 24 punti, insieme al Lecce e alla Cremonese, e rivedono i vecchi fantasmi proprio contro quell’Udinese che le aveva consegnato la prima vittoria (5-1) nel match d’andata. Non c’è mai partita al Bluenergy Stadium, coi toscani completamente incapaci di arginare la coppia Zaniolo-Davis, che si ricompone dopo l’infortunio dell’inglese. Kabasele la sblocca subito su azione da corner al 10′. Doppia parata di De Gea su Davis per evitare il raddoppio ma il portiere non può nulla al 63′, quando Rugani stende proprio l’ex Watford: l’inglese va sul dischetto e lo spiazza, è 2-0 Udinese. La Fiorentina non reagisce e affonda nel recupero, quando Buksa sigla il 3-0 (93′). Viola terzultimi e in ansia per il problema alla caviglia accusato da Kean. Respira invece l’Udinese, che ritrova la top-10 con 35 punti: friulani a +11 sulla zona-retrocessione, Runjaic torna al successo dopo tre ko consecutivi.