Autocaravan datato prende fuoco nel parcheggio: ne rimane solo “cenere”

E’ andato completamente distrutto un vecchio camper andato a fuoco la notte scorsa in territorio comunale di Montecchio Maggiore, in via Circonvallazione. All’interno non c’erano “inquilini” o automobilisti, come verificato dalla squadra di vigili del fuoco intervenuta dalla sede del 115 di Arzignano alle 2 della notte scorsa.

I pompieri arrivati sul posto dopo una rapida ricognizione hanno spento le fiamme che nel frattempo avevano distrutto ogni componente dell’autocaravan, un modello Iveco Daily Laika del 1995, che era prossimo ai trent’anni di vita dalla fabbricazione.

Le cause dell’incendio sarebbero di probabile natura elettromeccaniche, in attesa degli esiti al vaglio della squadra dei vigili del fuoco intervenuta. Le operazioni di spegnimento e poi di bonifica del tratto di strada interessato sono terminate a notte fonda, preservando da rischi gli automobilisti in transito nel corso delle prolungate operazioni di emergenza concluse con successo.