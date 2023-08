Scontro tra due auto, una Citroen si capovolge e sbatte su altre vetture in sosta

Incidente con feriti questa mattina alle 7 a Bassano del Grappa, dove un’ambulanza del Suem ha soccorso la conducente di una Citroen C3 dopo la carambola tra automobile che ha visto la donna rimanere incastrata nell’abitacolo, sul posto di guida. Si tratterebbe di una persona di circa cinquant’anni di età, residente nel Bassanese.

Secondo quanto reso noto finora, l’automobilista avrebbe urtato un’altra vettura in marcia in via San Benedetto (quartiere San Voto) per poi “schizzare” contro una terza macchina posteggiata lungo la via stradale. E ricadere sul lato passeggero, di fiancata.

I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento di Bassano una volta sul posto insieme alla squadra di soccorso dl 118 hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna alla guida. La conducente è stata stabilizzata dal personale del Suem e trasferita in ospedale al San Bassiano in codice giallo, dunque non in pericolo di vita salvo complicazioni sorte poi successivamente al ricovero. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, terminate dopo circa un’ora.