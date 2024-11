Si sente male al mercato e si accascia al suolo: salvato da un agente e un medico

Servirà ancora qualche giorno di convalescenza per poter parlare di “pericolo scampato” per un 64enne bassanese colpito da un malore di probabile origine cardiaca, l’altro giorno, nel centro città durante il mercato settimanale. L’uomo avrebbe accusato una fitta al petto per poi accasciarsi al suolo.

Giovedì il pensionato era accompagnato nel giro mattutino tra i banchi da un familiare. Una donna, moglie o compagna, che ha chiesto subito aiuto a chi si trovava in via Verci intorno alle 10, attirando l’attenzione di un agente di polizia locale che si è subito attivato per recuperare un defibrillatore semiautomatico portatile, in attesa dei soccorsi.

Il passaparola tra la gente e il trambusto immaginale in strada tra i banchi degli ambulanti ha fatto sì che un medico residente a Bassano si avvicinasse prontamente per prendere in mano le redini della situazione ad alto rischio, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza del Suem 118 con la squadra di specialisti delle emergenze. Il dottore sopra citato avrebbe iniziato in piena autonomia le manovre di rianimazione cardiopolmonare, per poi lasciare l’incombenza agli operatori del polo medico San Bassiano che hanno stabilizzato il paziente nei minuti successivi. Intorno si è creato un capannello di gente, tenuta a debita distanza dalla polizia locale.

Solo allora è stato possibile procedere al trasferimento in ospedale. Nelle ore successive si sarebbe assistito poi a un miglioramento del quadro del salute del 64enne che, una volta superata questa fase di ripreda e guarigione, se non sorgeranno complicazioni avrà modo di ringraziare quanti hanno collaborato per salvargli la vita: agenti di polizia locale, medici e soccorritori in particolare.