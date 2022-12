Pensionato si sente male, si accascia a terra in centro paese e muore. Inutili i soccorsi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di subbuglio e preoccupazione ieri mattina nel centro di Solagna, in seguito al malore fatale che ha colto un anziano del posto, purtroppo senza lieto fine nonostante il prodigarsi di tanti nel prestargli soccorso. Chi era presente nei paraggi ha fatto quanto ha potuto in attesa di un’ambulanza e dell’équipe medica del Suem 118 inviata dall’ospedale San Bassiano nel paese vicino. Per Franco Biliato, pensionato di 77 anni che viveva nella frazione di San Nazario, poco lontano dal luogo della disgrazia, non c’è stato modo di sopravvivere al probabile infarto improvviso.

A lungo i soccorritori specializzati in medicina d’urgenza hanno messo in pratica le manovre di rianimazione cardiopolmonare, con tante persone intorno a sperare nel miracolo, purtroppo senza l’esito sperato, come riporta un articolo del Giornale di Vicenza.

La segnalazione da via IV Novembre con richiesta di aiuto era stata inviata da uno tra i passanti della piccola piazza in posizione centrale intorno alle 9.30 di mercoledì. Nessuno in quel momento si trovava in compagnia di Biliato, visto da alcuni a distanza accasciarsi a terra senza più riuscire a rialzarsi. Nell’arco di pochi secondi avrebbe poi perso conoscenza, morendo nel giro di pochi minuti vittima di un probabile attacco cardiaco. Lasciando un velo di tristezza tra i presenti, oltre allo sgomento tra coloro che hanno assistito ai tentativi di salvare la vita all’uomo.

Della tragedia sono stati avvertiti in seguito i parenti più prossimi, mentre dalla Procura di Vicenza è arrivata l’autorizzazione alla rimozione della salma, affidata a un’agenzia di servizi funebri. Il 77enne non era sposato e viveva solo in un’abitazione di Valbrenta. Nella giornata di domani sarà verosimilmente resa nota la data del funerale.