Previsioni meteo 8-11/12, “ponte” con tempo perturbato e neve a tratti anche in alta collina

SITUAZIONE GENERALE

La breve parentesi soleggiata è finita. Vari impulsi perturbati sono già pronti a portare un nuovo carico di precipitazioni sul Vicentino: pioggia in pianura e neve sui monti, a tratti fino a quote collinari. Una prima metà di dicembre dinamica che si fa via via più fredda e invernale.

VENERDI 9 DICEMBRE

Già dal primo mattino troveremo precipitazioni estese sul Vicentino. La neve cadrà copiosa in montagna dai 800-1.000 metri sulle zone esposte alle pianure. Mentre nelle vallate più interne come alta Val Chiampo, Recoarese, Val Leogra, Val Posina e Val d’Astico la neve inizialmente potrebbe cadere fino a 500 metri circa. In tarda mattinata la quota neve si alzerà sui 1.200-1.400 metri. Fenomeni in esaurimento nel primo pomeriggio a partire da sud. Parziali schiarite la sera. Sono attesi 15-25 mm di pioggia in pianura e 20-35 cm di neve a 1.500 metri. Temperature minime in rialzo, massime in lieve calo.

SABATO 10 DICEMBRE

La mattina il cielo si presenterà nuvoloso su tutta la provincia ma senza precipitazioni di rilievo. Nel pomeriggio un debole impulso perturbato porterà deboli piogge in pianura e neve in montagna a partire dai 1300-1400 metri di quota. Cadranno generalmente 3-6 mm di pioggia. Temperature in lieve aumento, estremi termici in pianura tra 6 e 9°.

DOMENICA 11 DICEMBRE

Tempo moderatamente perturbato soprattutto la mattina quando un minimo depressionario sul mar Ligure richiamerà aria fredda da nord. I fenomeni sul Vicentino saranno intermittenti e a carattere di rovescio. La mattina avremo una quota neve di 800-1000 metri, in calo nel pomeriggio sui 500 metri a fine episodio. Cadranno 5-15 mm di pioggia in pianura e altrettanti centimetri di neve oltre i 1.000 metri. Venti in rinforzo nel pomeriggio dai quadranti settentrionali. Temperature in sensibile calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ci attende una settimana fredda, con intense gelate notturne in pianura, temperature minime anche di -2/-3 gradi. Possibile peggioramento con neve a bassa quota tra il 14 e 15 dicembre. Saremo più precisi nel prossimo aggiornamento meteo.