Un anno fa l’addio a Sammy Basso. A Bassano l’omaggio con la musica dei Pink Floyd

Sammy Basso sempre nel cuore. Nel primo anniversario della scomparsa del giovane biologo colpito dalla progeria (la sindrome di Hutchinson-Gilford, una rarissima malattia che provoca l’invecchiamento precoce), a Bassano del Grappa si terrà un concerto di beneficenza con musica dei Pink Floyd per raccogliere fondi per la ricerca da destinare all’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus, fondata dallo stesso biologo.

La musica come messaggio di speranza, come passione e condivisione. Ma anche musica per trasmettere allegria e voglia di stare insieme, celebrando il carattere ottimista e spumeggiante di Sammy Basso, che ha dedicato la sua vita alla divulgazione scientifica studiando sé stesso affinchè la scienza potesse trovare cure per chi sarebbe venuto dopo di lui. Un concerto che vuole essere un inno alla vita e un sostegno per la ricerca.

Sammy Basso

Nato a Schio, Sammy Basso viveva con la famiglia a Tezze sul Brenta. A oggi è il malato di progeria che ha vissuto più a lungo. Sammy infatti si è spento il 5 ottobre 2024 a 28 anni, superando di circa 10 anni l’aspettativa di vita correlata alla sua malattia. Biologo e attivista, personaggio amato per la sua simpatia e carica vitale, Basso ha documentato il suo percorso anche con un viaggio negli U.S.A., con un libro (Il viaggio di Sammy) e registrando una serie di episodi per il canale NatGeoPeople di Sky.

Il concerto

È firmata DuePunti Eventi, con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa, l’iniziativa che vede sul palcoscenico del PalaUbroker di Bassano del Grappa, sabato 4 ottobre alle 21, i Wit Matrix, band che interpreta la musica dei Pink Floyd. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus, fondata dallo stesso biologo che ha dedicato la vita alla divulgazione scientifica, e che dal 2005 si occupa di favorire lo studio della malattia, dai suoi aspetti scientifici fino agli aspetti più umani legati all’esperienza di vita quotidiana dei pazienti.

I Wit Matrix sono un talentuoso ensemble di dieci artisti, impegnati a offrire uno spettacolo curato nei minimi dettagli. La loro performance unisce elementi musicali, scenografie, proiezioni video, laser ed effetti speciali, il tutto orchestrato con precisione per ricreare le atmosfere che hanno reso celebri i concerti dei Pink Floyd. I Wit Matrix vantano numerose partnership con alcuni dei più illustri artisti italiani, tra cui Cesareo degli Elio e Le Storie Tese, Dodi Battaglia dei Pooh, Ricky Belloni dei New Trolls e Ricky Portera, collaboratore storico di Lucio Dalla e fondatore degli Stadio.

I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (online e punti vendita) e alla biglietteria del PalaUbroker la sera del concerto.

