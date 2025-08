Grave pensionato caduto dalla scala mentre raccoglie frutti in giardino

Grave infortunio a Valbrenta nel pomeriggio di oggi, 4 agosto: un pensionato, intento a raccogliere frutta dagli alberi presenti nel proprio giardino, è caduto dalla scala riportando gravi traumi.

Il fatto è avvenuto in un’abitazione in via 11 Dicembre: non è ancora stabilito se l’uomo, un 79enne molto conosciuto a Campolongo sul Brenta, abbia perso l’equilibrio – cadendo da circa un metro e mezzo d’altezza – o sia magari caduto per un malore.

I sanitari del Suem, giunti sul posto con un’ambulanza dall’ospedale di Bassano dopo la richiesta di intervento lanciata dai familiari al numero di emergenza 118, gli hanno prestato le prime cure e hanno quindi provveduto al trasporto in codice rosso al San Bassiano, dov’è tutt’ora ricoverato con prognosi riservata.

