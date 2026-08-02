Tragedia in Altopiano: precipita nel vuoto per salvare il cavallo, morto un 55enne

Una drammatica fatalità si è verificata nella mattinata di oggi in località Trinceroni, nell’area meridionale dell’Altopiano dei Sette Comuni, nei pressi di Rubbio ai confini col comune di Valbrenta. Un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in una scarpata mentre cercava di raggiungere il suo cavallo, caduto poco prima lungo un pendio.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8.30 durante una passeggiata a cavallo. Secondo le prime ricostruzioni, il 55enne stava percorrendo un sentiero insieme ad un amico quando l’animale avrebbe perso l’equilibrio, scivolando lungo il versante e finendo in un dirupo. Nel tentativo di intervenire e recuperare il cavallo, l’uomo sarebbe a sua volta caduto nel vuoto, compiendo un volo di circa 300 metri. Anche l’animale non sarebbe sopravvissuto alla caduta. Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i mezzi di emergenza sanitaria. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, con l’arrivo dell’eliambulanza di Verona Emergenza che ha trasportato sul luogo dell’incidente l’équipe medica e il tecnico di elisoccorso.

Purtroppo, una volta raggiunto il punto della caduta, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 55enne. Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate con il supporto del Soccorso alpino dei Sette Comuni. Le autorità stanno ora svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e ricostruire le fasi che hanno portato alla morte dell’uomo e del cavallo.

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