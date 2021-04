Anziano investito da un’auto di fronte al distributore. Ricoverato in codice rosso

Si troverebbe in serio pericolo di vita un anziano bassanese dell’età approssimativa di circa 80 anni, vittima di un investimento stradale stamattina nella città del Grappa, intorno alle 8.45. Subito l’allarme lanciato al 118 ha portato sul posto un’ambulanza del Suem, rientrata in pronto soccorso con il ferito a bordo in codice di massima gravità.

A travolgere la sfortunata vittima, un pedone, sarebbe una vettura in transito con alla guida un automobilista di cui al momento non si conoscono le generalità, al pari del pedone che si stava spostando da solo lungo via Vicenza.

Anche per la dinamica precisa dell’incidente è necessario attendere le prossime ore e l’esito dei rilievi effettuati sul posto, in viale Vicenza, delle forze dell’ordine intervenute insieme ai soccorritori sanitari. Si tratterebbe comunque di un pensionato della zona, subito confortato da alcune persone presenti nelle vicinanze del distributore di carburante Q8 e di una farmacia, al pari dell’investitore.

L’anziana vittima è stata affidata ai medici di pronto soccorso del San Bassiano, dopo le prime cure operate sul luogo dell’incidente. La prognosi rimane ovviamente riservata e decisive saranno le prossime ore per valutare le effettive lesioni riportate nell’urto con l’auto e sull’asfalto.

La notizia è in aggiornamento