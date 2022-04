Incendio nel bosco sul Monte Grappa: attivati gli elicotteri del 115 per lo spegnimento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il lunedì di Pasquetta si rivela una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco, impegnati su più fronti di prevenzione ma anche su un intervento per un incendio segnalato dalle 13 di oggi sul massiccio del Grappa, sopra la cittadina di Borso. Ci troviamo qui un paio di chilometri oltre il confine vicentino, in territorio montano trevigiano.

Una colonna di fumo bianco levatasi da una zona di prato in prevalenza e parte di bosco ha consigliato di avvertire subito il numero di emergenza 115, attivando i vigili del fuoco e se necessario anche la protezione civile locale.

Sono stati bloccati anche i voli di parapendio sopra l’area interessata, in attesa di verifiche approfondite e per favorire l’intervento dei velivoli utilizzati per lo spegnimento del rogo sulla vegetazione. Sul posto è stato inviato infatti un elicottero dei vigili del fuoco, pronto a caricare acqua nella vasca agganciata da scaricare sopra il rogo, che sembra essere sotto controllo e al momento non minaccerebbe contrade e o abitazioni, distanti centinaia di metri.

I numerosi escursionisti di Pasquetta che si trovano nella zona sono invitati alla massima cautela, in attesa di aggiornamenti da parte delle squadre impegnate sotto il Monte Grappa sul versante interessato dall’allarme.

La notizia è in aggiornamento