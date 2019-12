E’ stata portata in ospedale a Bassano in codice rosso una 34enne, travolta stamane da un’auto in via Oppio a Colceresa.

L’investimento è avvenuto intorno alle 10.30. La strada conduce da Pianezze verso la Nuova Gasparona. Dai primi riscontri pare che l’impatto sia stato particolarmente violento e che la donna, di Colceresa, sia volata sull’asfalto, riportato traumi gravi. Sul posto il Suem 118 e i carabinieri di Marostica.

Notizia in aggiornamento