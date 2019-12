Presepi, mercatini e spettacoli: tutto pronto per “Valli del Presepe”

Sarà un periodo natalizio dal sapore di festa a Valli del Pasubio: per la prima volta dopo tanti anni il paese torna a proporre tante iniziative in centro storico e non solo per la fine dell’anno. Il tutto raccolto sotto il cappello di “Valli del Presepe”, il nome dato a questo insieme di attività che coinvolgono amministrazione comunale, Pro Loco, associazioni commercianti/artigiani e di volontariato.

Per cominciare, due fine settimana saranno animati da una mostra mercato in centro storico: nei pomeriggi di venerdì 27 e sabato 28 dicembre, oltre a venerdì 3 e sabato 4 gennaio, il centro sarà vestito a festa con luminarie natalizie, cioccolata calda, vin brulè e tanti espositori. Oltre a ciò sabato 28 ecco lo spettacolo in teatro San Sebastiano “La memoria di Babbo Natale”, dedicato ai bambini. Sempre per i più giovani, sabato 4 gennaio altro appuntamento in teatro con lo spettacolo “Peter Pan”, a cura dei genitori dei bambini della scuola materna. Sempre sabato 4 gennaio il concerto di inizio anno con il coro “Acqua Ciara” in chiesa nella frazione di Staro. Senza dimenticare il pino allestito nella centrale Piazza Pecori Girardi, che mancava in paese da oltre 30 anni.

Non solo però mercatini. Il nome del corollario di eventi, “Valli del Presepe”, si riferisce ad una novità assoluta di quest’anno: in tutti i negozi del centro storico si potranno ritirare dei volantini/coupon contenenti una mappa del paese, con 4 punti di interesse: il presepe di contrada Bariola, presepe di Staro 1000 (nella frazione di Staro), il presepe del Circolo giovanile nel centro di Valli e la mostra presepi allestita in oratorio a Valli, che aprirà a Natale

“Ogni presepe ha un codice – spiega il consigliere Cristian Sbabo – scritto in una tavola di legno in corrispondenza del rispettivo presepe. Trascrivendo almeno 3 codici su 4 nell’apposito spazio del volantino si avrà diritto ad un regalo, previa consumazione/acquisto, nei negozi del centro di Valli. Questo valido per il periodo 25 dicembre/30 gennaio”. In sostanza un percorso tematico volto a far scoprire i presepi allestiti a Valli, cercando al contempo di portare le persone negli esercizi pubblici del centro.

“Abbiamo lavorato per mesi affinché tutto possa svolgersi al meglio – conclude Sbabo – ora non ci resta che invitare tutti a passare per Valli”.