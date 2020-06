Scatta l’allarme antincendio in azienda di Mason. In fiamme una scatola elettrica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è risolto con un intervento tutto sommato agevole dei vigili del fuoco l’allarme incendio scattato ieri sera intorno alle 19.20 da un’azienda della zona industriale di Colceresa. Più precisamente nell’abitato di Mason, che compone con Molvena il nuovo comune unificato dai primi mesi del 2019.

La richiesta d’intervento di soccorso da parte degli operatori del 115 è stata motivata da un piccolo ma potenzialmente insidioso incendio scaturito da un vano elettrico all’esterno del capannone, con ogni probabilità a causa di un corto circuito.

Una squadra composta da cinque vigili del fuoco e un mezzo autopompa è giunta dalla caserma di Bassano del Grappa in via dell’Artigianato e ha subito individuato la scatola esterna su cui procedere. Gli specialisti del soccorso d’emergenza hanno utilizzato degli estintori a mano per spegnere le fiamme che rischiavano di propagarsi ed estendere la portata del piccolo rogo circoscritto, soprattutto se fossero state alimentate da materiali vari di plastica e derivati presenti nelle vicinanze.

Tempo pochi minuti e il problema sorto in una giornata di riposo per le attività produttive è stato risolto con successo, azzerando il focolaio e mettendo in sicurezza l’area dopo aver avvertito i titolari dell’azienda. I danni si sono limitati quindi al vano contenente fili e circuiti elettrici, stimabili in alcune centinaia di euro.