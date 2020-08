Elicottero dei carabinieri in perlustrazione nella Valbrenta: cerca coltivazioni di cannabis

Sono in molti questa mattina ad aver notato un elicottero dei carabinieri sorvolare con insistenza il bassanese: qualcuno ha pensato alla ricerca di una persona scomparsa, altri al soccorso a qualcuno in difficoltà, altri ancora alla ricerca – magari – di qualche criminale in fuga.

Niente di tutto questo, come spiega il luogotenente della compagnia di Bassano, Antonio Bellanova, comandante del nucleo operativo e radiomobile, nonché facente funzioni del comandante Alessandro, in questi giorni assente: “Era l’elicottero del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, che ha sorvolato a lungo il bassanese, soffermandosi in modo particolare lungo il corso del fiume Brenta alla ricerca di piantagioni di cannabis”.

L’operazione è avvenuta in collaborazione con le autoradio dei carabinieri della Compagnia, in servizio di perlustrazione: sono stati eseguiti alcuni controlli alla circolazione stradale, mentre nelle aree collinare sono stati controllati diversi terreni ritenuti di interesse per la coltivazione, appunto, di marijuana. Chi si è dato quindi alla coltivazione della pianta che produce il principio attivo Thc, sappia che stamattina, insomma, potrebbe essere stato scoperto.