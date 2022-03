Giovane investito da bus di linea, tragedia sfiorata al centro studi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ una tragedia sfiorata quella che oggi, 29 marzo, poteva essere fatale quando alle 7.30 un bus di linea ha investito un giovane che non si è accorto dell’arrivo del mezzo pesante. L’episodio, avvenuto nel momento più caotico, quello in cui centinaia di studenti corrono nei propri istituti, è accaduto nei pressi del centro studi di Bassano del Grappa, in via San Tommaso d’Aquino, vicino al liceo scientifico Da Ponte. Il ragazzo, Carlo Patrucco bassanese classe 2001, è stato soccorso dal personale del Suem che, dopo avergli prestato le prime cure, lo ha trasportato al San Bortolo di Vicenza. Una volta giunto al nosocomio, Patrucco, ha firmato le dimissioni volontarie allontanandosi autonomamente. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.