Grosso ramo penzola sopra la pista ciclabile. Taglio “acrobatico” dei vigili del fuoco

Un grosso ramo di un albero era pericolante nel senso più letterale del termine: rischiava di cadere da un momento all’altro creando una reale insidia per ciclisti e pedoni di passaggio sulla pista ciclabile e marciapiede nei pressi della filiale centrale di Poste Italiane a Bassano del Grappa.

Motivo per cui i vigili del fuoco del distaccamento bassanese delle Fiamme Rosse si sono mossi ieri sera poco prima delle 20 in direzione di via Ognissanti, insieme ai colleghi giunti con un mezzo e attrezzatura adeguata dalla centrale operativa di Vicenza.

Tutti all’opera di buona lena allo scopo prima di tutto di isolare l’area sottostante al fusto, messa in sicurezza transennando l’accesso, per poi procedere all’inevitabile taglio del ramo a penzoloni, a circa 10 metri di altezza. La squadra “unificata” di pompieri bassanesi e del capoluogo berico, giunta sul posto intorno alle 20 e ancora quindi con il favore della luce, ha concluso la “potatura” straordinaria sul grosso platano intorno alle 23, con l’oscurità. Per riuscirci, gli operatori armati di motosega sono stati issati a una decina di metri di altezza improvvisandosi “boscaioli” al fine di risolvere la criticità provocata dal recente maltempo, senza intaccare il tronco dell’albero.

Il ramo che incombeva lungo la via è stato misurato della lunghezza di oltre 6 metri una volta caduto caduto a terra, per essere poi sezionato e rimosso liberando definitivamente il passaggio da ogni pericolo. Alle operazioni hanno assistito numerosi passanti e residenti incuriositi dal bizzarro intervento notturno, elogiando i vigili del fuoco per il servizio reso alla città.