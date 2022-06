Incendio nella notte in una palazzina: tre persone ustionate

Poco prima delle 2, della notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bombardini a Bassano del Grappa per l’incendio di un appartamento al quarto piano del condominio Torino: 3 feriti, tra cui due donne anziane salvate dai vigili del fuoco.

Evacuato l’intero condominio di 5 piani per 15 appartamenti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, Cittadella, Vicenza con 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala e 19 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento al quarto piano.

Contemporaneamente altri operatori saliti al quinto piano, hanno portato fuori dall’alloggio invaso dal fumo due sorelle rimaste intossicate. Le due anziane tra cui una portatrice di handicap sono state prese in cura dal personale del Suem per essere stabilizzate ed essere trasferite in codice rosso in ospedale. Portata in ospedale in gravi condizioni anche la badante residente nell’appartamento andato in fiamme, che è comunque riuscita a venire fuori autonomamente insieme all’anziano accudito rimasto incolume.

Le squadre hanno spento l’incendio che ha completamente distrutto l’appartamento e provveduto all’evacuazione dei fumi. Cinque alloggi al momento sono stati interdetti per danni da fumo e da acqua. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dell’ufficio di polizia giudiziaria del comando. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dello stabile sono in fase di ultimazione.