L’istituto bassanese “Andrea Scotton” e “Cappeller Spa” presentano il progetto “L’Azienda adotta uno studente”

L’Assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan è stata presente a Bassano del Grappa alla presentazione del progetto “L’Azienda adotta uno studente”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’I.I.S. “Andrea Scotton” e l’azienda “Cappeller” di Cartigliano a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico.

Si tratta di una sorta di borsa di studio che consentirà alle aziende aderenti di alimentare un rapporto di collaborazione e fiducia con studenti scelti per merito scolastico ed attinenza geografica, dal terzo al quinto anno di insegnamento: un triennio durante il quale l’azienda si assumerà l’onere delle spese per il trasporto, per l’acquisto dei libri di testi ed altri costi vari, garantendo a quello studente occasioni di alternanza scuola-lavoro e di formazione nell’azienda che lo adotta, il tutto allo scopo di creare un legame sano che dai banchi di scuola possa traghettarlo, senza però imporre alcun vincolo, ad una futura occupazione nell’azienda aderente.

“Questa iniziativa- ha sottolineato Elena Donazzan –nasce da un grande senso di responsabilità sociale. È molto più di una borsa di studio: è un’iniziativa di mecenatismo contemporaneo volta a creare fidelizzazione tra gli studenti e le imprese, passando dalla scuola. Ciò che preoccupa sempre più le nostre imprese è una denatalità galoppante ed un approccio quanto mai discriminatorio nei confronti dei percorsi tecnici e professionali: percorsi che sono invece la linfa vitale per un tessuto produttivo che non può farne a meno e una strada diretta per lo studente verso un’occupazione stabile e di qualità”.

Presenti alla presentazione il prof. Carmine Vegliante, dirigente scolastico dell’I.I.S. “Andrea Scotton” e Ilenia Cappeller, amministratore delegato della Cappeller di Cartigliano, azienda che per prima si è proposta di aderire all’iniziativa che presto coinvolgerà altre imprese del distretto.

“Questa è un’iniziativa che ribalta il paradigma – ha sottolineato inoltre l’assessore Donazzan – accelerando i rapporti tra scuola e impresa grazie alla possibile solidarietà di imprenditori come Ilenia Cappeller e dall’impegno di un Dirigente come il prof. Vegliante. Progetti come questo rappresentano un importante meccanismo di collaborazione e condivisione tra la scuola ed il territorio: con il mio Assessorato andremo a sostenere nell’ambito della prossima programmazione comunitaria analoghe iniziative di contrasto alla dispersione scolastica”.