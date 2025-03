Nasce “LLG”, club di softball sull’esempio e in memoria di Giorgia, investita in Usa a 17 anni

In attesa che un terzo tassello prenda forma, quello di un campo omologato per il softball sorga a Bolzano Vicentino nell’area degli impianti sportivi locali, un’altra promessa è stata mantenuta, e si tratta di quella che vede in prima linea i genitori di Giorgia, Maria Luisa, che ha assunto il ruolo di presidente della società sportiva nata per ricordare la figlia, e Gianfranco. Ad affiancarli nella gestione del club alcuni amici e genitori di ex compagne delle squadre in cui aveva militato la compianta lanciatrice tra Vicenza e Verona. A tutti gli effetti è ufficialmente sorta ed è stata presentata ai primi di marzo la “LLG Softball“, in questo primo step rivolta al settore giovanile (dai 7 ai 15 anni di età) ma con la volontà non appena i tempi saranno maturi, di aprire la casabase a una squadra senior, senza limiti di età. Portando avanti non solo la passione della figlia per questa disciplina, in abbinata alla memoria, in più offrendo quella che spesso si definisce una palestra di vita a tanti bambini e bambine che vogliono crescere (e vivere) like Giorgia. Da ricordare che soft e baseball si praticano all’aperto, con la stagione sportiva che inizia in primavera.

Una ventina già le “babies” iscritte che compongono i team Under 16 e Under 13. Sono già attivi la pagina social su Facebook (clicca) e il sito internet dedicato le attività per ora si svolgono nel quartiere di Laghetto a Vicenza. Già sottoscritto un gemellaggio con il team della Doherty High School di Colorado Springs. “Uniti dalla forza del ricordo di Giorgia celebriamo la sua eredità, costruendo ponti di solidarietà e amicizia che dureranno nel tempo“.

Per chi vorrà dedicare un pensiero intimo o una preghiera comunitaria in ricordo di Giorgia, l’invito è per sabato 22 marzo 2025, nel secondo anniversario di un triste giorno di inizio primavera. L’appuntamento esteso a ex compagni di scuola e di squadra, famiglie dei due paesi dove ha vissuto e in generale a chiunque avrà piacere di partecipare, è per alle ore 18 nella chiesa di Cavazzale a Monticello Conte Otto.