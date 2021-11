A 12 anni minaccia i coetanei con un coltello a serramanico

Sabato pomeriggio concitato a Marostica, dove un dodicenne ha minacciato alcuni coetanei con un coltello a serramanico. L’episodio è accaduto nei pressi del centro storico, dopo le 17, quando tra quattro ragazzini che frequentano la stessa scuola media è scoppiato un litigio per futili motivi. La bagarre sembrava essersi chiusa senza particolari complicazioni, se non per l’arrivo di un secondo gruppetto più numeroso di coetanei, che ha preteso dei chiarimenti su quanto accaduto poco prima. I quattro giovani hanno cercato di spiegare che la questione si era risolta e che pace era stata fatta. Spiegazioni, però, che non sono bastate visto che sono stati invitati a seguire uno dei ragazzi dell’altra comitiva in una zona più isolata. Giunti poco distante dalla stazione degli autobus uno dei ragazzini ha estratto dal giubbotto un coltello e ha minacciato i quattro compagni di scuola dicendo “Vi ammazzo tutti”.

Fortunatamente un amico del giovane armato è riuscito a farlo ragionare e levargli il coltello dalle mani. I ragazzini vittime delle minacce si sono allontanati velocemente e, una volta raggiunto un luogo in cui si sono sentiti più al sicuro, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marostica che non hanno faticato a identificare colui che ha estratto il serramanico. Considerata l’età non incorrerà in alcun provvedimento, ma è stato convocato in caserma assieme ai suoi genitori che nel frattempo sono stati informati di quanto accaduto. I genitori dei quattro giovani minacciati hanno deciso di sporgere denuncia.