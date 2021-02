Ciclista di Zanè ferito dopo la collisione con un’auto. Ricoverato in codice giallo

Nella sequela di incidenti a diverso tasso di gravità registrati nel fine settimane si segnala anche l’investimento di un ciclista amatore, finito contro un’automobile nella tarda mattinata di sabato nel territorio comunale di Marostica.

Fortunatamente il 42enne malcapitato protagonista della vicenda se la sarebbe cavata con una serie di dolorose contusioni ma senza pericoli per la propria incolumità, anche grazie alle protezioni indossate, non ultimo il caschetto per riparare il capo. Incolume invece l’automobilista.

L’allarme e la contestuale richiesta di un’ambulanza risalgono alle 11.40 di sabato mattina, quando il ciclista di Zanè – M.B. le iniziali, di 42 anni – si stava allenando sfruttando la breve tregua dal maltempo. Probabilmente era diretto verso casa, percorrendo sui pedali via IV Novembre poco lontano dal centro della città degli Scacchi, quando è avvenuto il violento impatto con una Volkswagen Passat condotta da un 55enne del posto – C.M. le iniziali – che non ha potuto evitare la collisione.

La dinamica e le conseguenti responsabilità di sorta legate all’incidenti sono al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto al pari di un mezzo di soccorso del Suem inviato dal Pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa. Che poi ha fatto rientro con il ferito, uscito malconcio dall’urto con la vettura e dalla caduta sull’asfalto, ma sempre cosciente e senza essersi procurato lesioni tali da metterlo in pericolo. Si riprenderà in qualche giorno, anche se la prognosi non è stata resa nota.

A poca distanza da questo episodio, non è andata altrettanto “bene” a un altro ciclista stavolta trevigiano, tra l’altro coetaneo. Si tratta di Alessio Massaro,42enne di Montebelluna morto in seguito al terribile scontro con una moto avvenuto nei pressi del Monte Grappa. Praticamente allo stesso orario dell’episodio di Marostica, in questo caso poco dopo mezzogiorno, senza che i soccorsi inviati in elicottero in codice di massima urgenza potessero fare nulla per salvare la vita al ciclista, mentre il motociclista coinvolto lotta invece per sopravvivere in ospedale.