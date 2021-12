Covid, l’aumento dei casi fa convertire il centro vaccini in punto tamponi d’emergenza

A Marostica l’aumento dei contagi da covid induce il comune a convertire il centro vaccini nella sede dell’ex A&O in via IV Novembre, a disposizione dell’Ulss 7 Pedemontana, in punto tamponi d’emergenza. Una decisione necessaria per far fronte al crescente numero di marosticensi positivi e per rispondere in maniera più tempestiva alle esigenze della popolazione in età scolare.

“Siamo orgogliosi di sostenere l’azienda sanitaria e le scuole in questo difficile momento di aumenti dei contagi e di necessità di monitoraggio continuo– dichiara il sindaco Matteo Mozzo –. L’Amministrazione fornirà tutto il supporto possibile per agevolare il servizio e per limitare i disagi di una fascia della popolazione così delicata, che ha bisogno di continuità e sicurezze. Il punto tamponi di Marostica è stato realizzato con un impegno di risorse dell’Amministrazione ma anche con il concorso di alcune aziende locali”.

A gestire la struttura il personale dell’Ulss supportato dal comune. Il servizio è attivo dal pomeriggio di giovedì 1 dicembre fino al 31 dicembre (orario temporaneo). Non sarà ad accesso libero, ma a disposizione della popolazione studentesca del Distretto 1 e che gli accessi saranno programmati dall’ufficio di prevenzione di Ulss 7 Pedemontana.