Da’ in escandescenze al centro prenotazioni Ulss 7 e semina il panico: denunciato

Un cittadino di Bressanvido è stato denunciato oggi a piede libero per interruzione di pubblico servizio dai carabinieri dopo aver dato in escandescenze questa mattina al centro prenotazioni dell’Ulss 7 a Marostica.

L’uomo, un operaio albanese di 40 anni con dimora a Sandrigo intorno alle 9 si trovava al centro prenotazioni del distretto sanitario in via Panica 17 quando ha dato in escandescenze interrompendo il servizio degli addetti alle prenotazioni: ha anche allontanato fuori dalla sala di aspetto i diversi utenti in attesa del proprio turno, pretendendo l’immediato rilascio delle tessere sanitarie in favore dei propri familiari.

Gli addetti alle prenotazioni hanno quindi chiamato il 112, facendo intervenire i militari dell’Arma e facendo desistere il 40enne dal suo comportamento esagitato. Il servizio è potuto quindi riprendere con regolarità ma per l’uomo è scattata la denuncia.