Scontro scooter-auto sulle colline di Marostica: grave un ragazzo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente stamane sulle colline di Marostica: un 15enne è rimasto ferito nello scontro con un’auto e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bassano, a causa dei traumi riportati.

Il ragazzo, del posto, è stato investito stamane giovedì 29 luglio in via Boli, una strada secondaria che da Crosara scende verso Vallonara, mentre stava scendendo per andare a sostenere l’esame per il patentino di guida. Lo scontro è avvenuto con una Renault che viaggiava in senso inverso, condotta da un 26enne pure di Marostica. Nonostante i tentativi di evitare l’impatto, l’auto ha colpito lo scooter di lato e quest’ultimo si è poi schiantato su un muretto che costeggia la carreggiata.

Inizialmente le condizioni del giovane non sembravano gravi, ma la situazione è peggiorata col passare dei minuti: il ragazzo è ora ricoverato in terapia intensiva al San Bassiano. Sul posto, per accertare la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia locale di Marostica.