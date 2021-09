Super saldi di fine stagione, torna lo “Sbaracco” in centro storico

Anche quest’anno a Marostica negozi e attività del centro escono in strada con le loro occasioni di fine stagione e anche qualche novità. Sabato 4 settembre, infatti, arriva la seconda edizione dello “Sbaracco”. Iniziativa promossa dall’amministrazione comunale nell’ambito del distretto del commercio della città scaligera e in collaborazione con la Pro Marostica.

Già dalla mattina molte attività concluderanno il periodo dei saldi estivi con speciali sconti e promozioni mentre, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, una quarantina di esercenti esporranno prodotti super scontati all’esterno del proprio punto vendita. Da corso Mazzini a piazza Castello fino a via Prospero Alpino, lungo le vie e i portici del centro storico, in sicurezza, si potrà curiosare fra abbigliamento, calzature, ottica, accessori e molto altro. Non solo saldi, però, perché lo “Sbaracco” sarà anche un’occasione per vedere in anteprima le nuove collezioni e gli articoli della stagione autunno-inverno.

“L’iniziativa, proposta in via sperimentale nel 2020 dopo un anno difficile e oggi giunta alla seconda edizione, sta crescendo e raccogliendo la partecipazione di un numero sempre maggiore di attività – spiega l’assessore alle attività produttive Ylenia Bianchin – Sono oltre 40, infatti, gli esercenti che si metteranno in gioco sbaraccando. Un’opportunità per i visitatori che potranno approfittare di sconti e novità in un pomeriggio di shopping all’aria aperta. Fra le proposte, non solo negozi al dettaglio, ma anche attività diverse, dai bar ai parrucchieri. Come sempre gli operatori hanno dato spazio alla creatività”.