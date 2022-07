Albero tagliato con la motosega cade su un’auto in piena notte. Miracolata una giovane

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non hanno per ora una spiegazione plausibile i due episodi di tagli di alberi a bordo strada che hanno creato un concreto pericolo oltre che disagi alla circolazione la notte scorsa nel area del Bassanese. Con un’automobilista a rischiare la vita dopo che la sua Mercedes Classe B è stata centrata in pieno dal tronco di una pianta tagliata con una motosega, al momento da ignoti. Potrebbe trattarsi di un folle quanto inedito gesto di vandali oppure di lavori lasciati incompleti in maniera assai rischiosa.

La donna trevigiana che si dirigeva verso Treviso, ferita in modo serio – salvo complicazioni non dovrebbe riportare gravi conseguenze fisiche – è stata estratta poco prima delle 3 di stanotte dai vigili del fuoco intervenuti nel territorio comunale di Mussolente, lungo la strada statale 248 in via Vittoria.

Il fusto del grosso albero alto almeno una quindicina di metri è precipitato sul tettuccio della vettura, sfondando il parabrezza per il peso. La giovane al volante, salva grazie all’angolazione di caduta della pianta, è rimasta immobile all’interno dell’abitacolo in attesa dei soccorsi, con i pompieri del distaccamento di Bassano del Grappa allertati alle 2.50 della notte scorsa. Il fatto è avvenuto in prossimità di una curva, un’imprudenza secondo i vigili del fuoco che hanno avviato le indagini per risalire ad eventuali responsabilità da parte di ditte o individui che hanno creato situazioni di pericolo.

A distanza di appena un chilometro e mezzo, infatti, in via Ca’ Bembo a San Zenone degli Ezzelini – qui dopo il confine con la provincia di Treviso – un secondo albero è stato trovato in strada, tagliato alla base anche qui con macchinari utilizzati di norma da boscaioli. La pianta impediva di fatto il transito su entrambi i sensi di marcia: in questo caso sono stati i pompieri in servizio volontario ad Asolo a intervenire e liberare la via di comunicazione. Dopo la segnalazione toccherà ora ai carabinieri delle compagnia di Bassano del Grappa e Castelfranco Veneto risalire agli autori dei “tagli” sconsiderati, che hanno inoltre costretto le squadre dei vigili del fuoco chiamate all’opera a lavorare fino all’alba di giovedì mattina per ripristinare la viabilità e la sicurezza sulle due strade.