Canna fumaria difettosa innesca incendio sul tetto. Pompieri salvano le case vicine

Un incendio “divora” buona parte del tetto di un’abitazione di Mussolente nella notte tra sabato e domenica, costringendo i vigili del fuoco ad un intervento rapido per evitare che il rogo assumesse proporzioni pericolose, anche per gli edifici attigui. I pompieri sono stati attivati intorno alle 23, chiamati in via S. Rocco, dalla caserma di Bassano del Grappa: parte del tetto ventilato era già stato seriamente compromesso, con ogni probabilità a causa di una canna fumaria difettosa. La squadra di soccorso è salita sul tetto e armata di motoseghe ha tagliato la copertura in modo da bloccare l’estensione in orizzontale delle voraci fiammate.

Intervento per così dire “strategico” che ha sortito buoni effetti, di fatto salvando le altre costruzioni e bloccando l’estensione di un incendio potenzialmente pericoloso per procedere contestualmente allo spegnimento. In aiuto ai pompieri bassanesi, a conferma della delicatezza dell’intervento, anche i colleghi giunti da Cittadella e Vicenza. Le varie squadre si sono poi prodigate per “scoperchiare” ben 120 metri quadri di tetto, rimuovendo coppi e guaine fino a raggiungere il tavolato interno dove si erano innescate le prime fiamme. l?intervento di soccorso si è concluso oltre le 3 del mattino.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni risultano ingenti per alcune decine di migliaia di euro, impossibili da quantificare con precisione all’indomani dell’evento. L’appartamento, fino all’esecuzione di necessari lavori di ripristino, è stato dichiarato inagibile.