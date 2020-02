Auto contro palo di calcestruzzo dell’Enel. Soccorsa dal 118 una donna di Vicenza

Grave incidente nella serata di ieri a Bolzano Vicentino, dove il personale d’emergenza del Suem 118 e dei vigili del fuoco è intervenuto per soccorrere una donna di 42 anni dopo l’uscita di strada e il violento impatto con un palo in cemento del’Enel. Si tratta di un’automobilista vicentina, che viaggiava sola a bordo di una Lancia Y in via Zuccola poco dopo le 21 di ieri sera. Lo scontro con l’ostacolo a bordo della carreggiata sarebbe stato particolarmente forte, tanto da piegare il sostegno di calcestruzzo e far carambolare l’auto di colore bianco ruotando di 180°. Danni ben visibili sulla carrozzeria sull’anteriore del lato passeggero.

Il personale sanitario una volta giunto sul posto dell’incidente ha stabilizzato la donna ferita (L.V. le sue iniziali, nata nel 1978 residente nel capoluogo berico), trasportandola in ambulanza al S. Bortolo a Vicenza. I traumi e le lesioni subiti nell’impatto sono stati valutati nel corso delle nottata, e non sono risultati di particolare gravità.

Lancia Y danneggiata 1 di 4

A collaborare nelle operazioni di messa in sicurezza della strada dove è avvenuto l’episodio i vigili del fuoco e i tecnici delle rete Enel, che hanno lavorato per ripristinare le condizioni antecedenti al problema. La dinamica di quanto avvenuto è al vaglio della polizia locale Nord Est Vicentino, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.