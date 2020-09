Auto contro camion all’incrocio: grave una cinquantenne. E’ in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La settimana si apre purtroppo con un nuovo quanto terribile incidente sulle strade a gravare un bilancio già “nero” nel corso dell’estate nella provincia vicentina. Teatro di uno scontro violento tra un camion e un’automobile è stato stavolta il territorio di Nove, dove ad un incrocio i due veicoli sono andati in collisione con conseguenze drammatiche per la conducente di una Classe A, modello di marchio Mercedes.

La vettura di piccole dimensioni rispetto all’autocarro contro cui è avvenuto l’impatto, ha urtato quest’ultimo frontalmente ed è stata sbalzata dall’urto a distanza di vari metri, mentre altri automobilisti di passaggio avvertivano il 118 per favorire l’invio più rapido possibile dei soccorsi sul posto.

L’incidente è avvenuto all’altezza di un incrocio, tra via dei Martiri e via Pezzi, lungo la strada provinciale 52 nella periferia del paese delle ceramiche. Erano circa le 7 del mattino di oggi. Gravemente ferita la conducente che viaggiava sola all’interno della Classe A, una cinquantenne vicentina che si stava probabilmente recando al lavoro. Durante i soccorsi la donna avrebbe accusato un mancamento in probabile conseguenza del forte trauma, consigliando ai soccorritori del Suem, dopo un con la centrale operativa confronto, l’invio in codice rosso dell’ambulanza giunta da Bassano del Grappa al San Bortolo di Vicenza.

Proprio nel reparto di rianimazione, punto di riferimento per l’assistenza in terapia intensiva di traumi cerebrali gravi, si trova ora la sfortunata automobilista, che lotta tra la vita e la morte e per la quale saranno decisive queste prime ore. Da valutare il tentativo di intervento. Il camionista coinvolto nell’incidente ha subito prestato soccorso alla vittima dello schianto sul mezzo pesante che guidava, riportando solo lievi ferite superficiali. Sul fatto di cronaca indagano i carabinieri della compagnia bassanese, incaricati dopo i rilievi di comprendere nei dettagli la dinamica dello scontro.

Notizia in aggiornamento