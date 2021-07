Autoarticolato in retromarcia investe e uccide un uomo. Inutili i soccorsi a un 58enne

Venerdì terribile sulle strade del Vicentino, dopo un altro investimento con conseguenze letali per un pedone, come avvenuto stamattina a Vicenza. Un incidente che si è registrato poco dopo le 16 odierne a Romano d’Ezzelino, con un cittadino del posto a perdere la vita sul colpo.

Si tratta di un uomo di 58 anni, Giuseppe Dissegna il nome della vittima, travolto dal mezzo pesante in manovra lungo via Martiri Belfiore. Il camionista non si sarebbe avveduto della presenza di una persona dietro al rimorchio, che si trova per caso sul posto nelle vicinanze della sua abitazione.

Sembra che Dissegna, molto conosciuto a Romano d’Ezzelino anche in virtù del suo passato lavorativo precedente come impiegato in Comune, fosse a passeggio con il proprio cane tenuto al guinzaglio. Era solo con l’animale domestico al momento dell’urto fatale. Solo i rilievi della polizia locale, unitamente alle testimonianze raccolte sul posto, potranno fare piena luce sulle circostanze dell’investimento letale.

A dare l’allarme immediatamente è stato lo stesso conducente dell’autoarticolato che, per una sorta di crudele beffa del destino, è di proprietà di una ditta di trasporti vicentina che porta lo stesso cognome della vittima. I soccorsi del Suem 118 inviati dall’ospedale San Bassiano hanno impiegato pochi minuti per rispondere all’urgenza, tentando di rianimare lo sfortunato romanese. Ogni sforzo profuso dal personale medico sanitario una volta giunto sul posto, purtroppo, si è rivelato vano. Rientrando in ospedale con un codice nero.

La notizia è in aggiornamento