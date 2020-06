L’amico lo trova senza vita nel letto: malore fatale per un ragazzo di 23 anni

Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte di un ragazzo di Romano d’Ezzelino di soli 23 anni, trovato senza vita questa mattina alle nove nella casa di un amico a Borso del Grappa (Treviso).

Il giovane – Matteo Martin, studente universitario – si trovava a casa dell’amico, in via Molini da un paio di giorni, forse dopo un litigio in famiglia. A trovarlo a letto inerme, stamane verso le nove quando era andato a chiamarlo, è stato proprio l’amico, che ha subito allertato i soccorsi telefonando al Suem 118, ma l’arrivo dell’ambulanza si è rivelato inutile. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri di Pieve del Grappa.

Dai primi riscontri, pare che il decesso, sopravvenuto per arresto cardiocircolatorio, possa essere riconducibile a motivi naturali: sul corpo del giovane nessun segno o ferita e in casa i militari dell’Arma non hanno trovato farmaci, sostanze o oggetti che possano far pensare ad un’altra causa della morte. Come detto, l’ultima parola spetterà comunque all’esame autoptico che sarà effettuato nei prossimi giorni.

L’amico ha raccontato ai militari dell’Arma di aver trascorso con il 23enne la serata a guardare tranquillamente la televisione. Niente avrebbe potuto far sospettare un epilogo così drammatico.