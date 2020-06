Violento frontale fra due moto sulla strada per Cima Grappa: due morti

Drammatico frontale fra due moto intorno alle 16 a Romano d’Ezzelino, lungo la strada provinciale 148 “Cadorna” che porta a Cima Grappa: un uomo e una donna sono morti.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Costalunga, non lontano dall’ottavo tornante, in un tratto interessato da un’ampia semicurva. Le due moto – una Bmw e una Kawasaki – provenivano da due direzioni opposte e lo schianto è stato violento. A perdere la vita, un uomo (uno dei due centauri) e una ragazza che viaggiava sul sellino posteriore di uno dei due veicoli. Si tratterebbe, pare da alcune indiscrezioni, di padre e figlia residenti nell’Alto Vicentino, ma le autorità in serata non hanno ancora rese note le loro generalità. Illeso l’altro motociclista. Per soccorrere le persone coinvolte, si era levato in volo anche l’elisoccorso da treviso, ma tutto si è rivelato inutile: i corpi senza vita delle due vittime sono rimasti sull’asfalto.

La strada è rimasta chiusa per un paio d’ore, per consentire ai carabinieri i rilievi di rito e consentire la rimozione delle salme dopo il nulla osta arrivato dalla magistratura.