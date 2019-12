Incendio sospetto in negozio: danneggiate porte e vetrine. Probabile origine dolosa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme in piena notte lungo la principale arteria commerciale e artigianale di Rosà, in via Mazzini, dove un negozio di articoli e ricambi per la verniciatura è stato teatro di un principio d’incendio su cui sono intervenuti i vigili del fuoco. Una telefonata ha allertato la centrale operativa intorno alle 1.30. I pompieri del vicino comando di Bassano del Grappa hanno subito attivato due automezzi raggiungendo in pochi minuti la sede della “Daversab Technologies“, spegnendo le fiamme prima che intaccassero e incenerissero materiali e prodotti all’interno del negozio, addobbato a festa in vista del Natale.

Danni rilevanti si registrano alle due porte d’ingresso dell’attività commerciale e ad una vetrina espositiva all’interno. Anche un tombino, posizionato nei pressi dell’entrata, è stato divelto, particolare che i tecnici dei vigili del fuoco stanno analizzando con attenzione. Si sospetta, infatti, che si tratti di un incendio di natura dolosa. Indagano i carabinieri di Rosà che, oltre al supporto specifico offerto del corpo di soccorso, cercheranno di acquisire atri elementi utili dai vari occhi elettronici presenti nelle attività economiche rosatesi.