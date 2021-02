Omicidio-suicidio: trovati da un parente i cadaveri di due anziani. Erano marito e moglie

Orribile ritrovamento di un uomo e una donna senza vita all’interno di un’abitazione in via Ca’ Dolfin a Rosà. Si tratta di due anziani vicentini, marito e moglie, e quindi di un caso di omicidio-suicidio secondo le prime informazioni che giungono dalla scena di sangue. La notizia è trapelata a metà pomeriggio di oggi, dopo la richiesta disperata di aiuto inoltrata da un non meglio precisato familiare dei due coniugi, trovati senza vita in circostanze macabre dallo stesso parente, preoccupato per la mancata risposta dei congiunti alle telefonate.

I loro nomi sono Antonio Bizzotto e Antonia Rappin, rispettivamente di 84 e 80 anni. I decessi risalirebbero a svariate ore precedenti al ritrovamento dei cadaveri, forse risalenti alla notte scorsa ma è necessario attendere l’esito del sopralluogo della Polizia di Stato per ricevere prime indicazioni certe.

Ad indagare gli uomini del Commissariato di Bassano del Grappa guidato dalla vicequestore dottoressa Elena Peruffo. Sembra già assodato, in base allo scenario di fronte agli occhi degli investigatori, che l’uomo abbia ucciso la consorte, per poi togliersi successivamente la vita. Le motivazioni del gesto non risultano note, ma l’allarme risale solo alle 16 di oggi e sono in corso i rilievi nella villetta teatro del dramma.

L’area intorno all’abitazione privata di Rosà è stata transennata, con intorno vicini di casa increduli di fronte alla notizia di una tragedia immane capitata proprio nella porta accanto. In corso gli accertamenti necessari sul terribile quanto inspiegabile dramma.

La notizia è in aggiornamento