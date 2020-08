Ancora incidenti sulle strade vicentine: in rianimazione un motociclista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La settimana si apre con nuovo e grave incidente sulla strada, con ancora una volta un motociclista ad essere soccorso in condizioni preoccupanti, tanto da richiedere il trasferimento in ospedale in codice di massima urgenza. Si tratta di un centauro di età apparente tra i 30 e i 40 anni secondo le parziali informazioni rese disponibili finora, finito autonomamente fuori strada per poi andare a scontrarsi con un ostacolo non meglio specificato, forse un muretto di cinta, a Rossano Veneto.

All’incidente avrebbero assistito degli automobilisti di passaggio, poco prima delle 14 di oggi nel territorio rossanese. Sono stati loro a far scattare l’allarme immediato oltre a tentare di rivolgere i primi soccorsi al ferito, apparso subito in grave difficoltà dopo la scivolata sull’asfalto.

L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale di Vicenza, vista l’esigenza di prestargli assistenza nel reparto di rianimazione del San Bortolo. Sul posto i carabinieri della stazione locale per i rilievi. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa del Suem 118, non ci sono altre persone coinvolte nel drammatico evento stradale.

La notizia è in aggiornamento