Si agita alla vista degli agenti, denunciato 26enne in possesso di coltello da 23 centimetri

Era un normale controllo per la prevenzione del crimine quando, gli agenti dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno individuato due giovani in prossimità di una tabaccheria sita nel comune di Rossano Veneto. Il fatto, accaduto lo scorso primo agosto, ha come protagonisti due cittadini di nazionalità albanese di 25 e 26 anni, entrambi residenti fuori regione, il primo a Gavardo nel bresciano e il secondo a Fucecchio nel fiorentino.

Quando i militari del Nucleo Operativo Radiomobile si sono avvicinati all’auto guidata dal più giovane, una Fiat Bravo di colore grigio, hanno notato uno strano comportamento da parte del passeggero. Il 26enne ha mostrato una immotivata agitazione tanto da indurre i carabinieri a farlo scendere per procedere con una perquisizione accurata. Nel corso delle operazioni gli agenti hanno trovato, in suo possesso, un coltello a farfalla butterfly. L’oggetto, considerato “oggetto atto ad offendere“, era custodito nel borsello che l’uomo portava a tracolla e misura in totale 23 centimetri di cui 10 sono di lama.

Dopo le procedure di riconoscimento, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto di armi o strumenti atti ad offendere.