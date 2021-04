Tragedia alla Cfz: autotrasportatore muore schiacciato dal suo autoarticolato

Dramma nel pomeriggio nel piazzale di un’azienda di Rossano Veneto, dove un autotrasportatore è stato travolto dal suo mezzo ed è morto poco dopo in ospedale a Bassano.

La tragedia si è consumata intorno alle 16,30 nella sede della Cfz srl, che nello stabilimento in via Salute 58 produce cofani funebri in zinco. Luca Bragagnolo 58 anni, titolare della Bragagnolo Autotrasporti con sede a Rossano Veneto in via Ramon (a meno di due chilometri dal luogo della disgrazia) era appena sceso dal suo autoarticolato quando questo si è mosso, schiacciandolo fra il mezzo e il muro di recinzione.

I soccorsi sono stati immediati, ma il 58enne – molto conosciuto in paese – è morto poco dopo il ricovero al San Bassiano a causa delle gravi ferite riportate: lo schiacciamento ha causato infatti la fatale rescissione dell’arteria femorale della gamba destra. Sul posto insieme a un’ambulanza del Suem 118 sono intervenuti i carabinieri di Rosà e i tecnici delloi Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana.