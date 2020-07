Schianto sul guardrail: muore sul colpo una ragazza di 25 anni, commessa a Thiene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Carmignano e Thiene tristemente unite nel lutto in queste ore, dopo la terribile notizia della morte di una ragazza di 25 anni in seguito a un incidente stradale, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sulle strade del Padovano. Benedetta Ciprian, giovane e incantevole commessa che da alcune settimane prestava servizio al negozio di abbigliamento “Scout” in corso Garibaldi, sarebbe molta sul colpo dopo il violento schianto su un vecchio guardrail in legno proprio a Carmignano sul Brenta, a un chilometro appena dall’abitazione che condivideva con i genitori e dove era cresciuta.

Stava rientrando a casa dopo una cena conviviale e la serata trascorsa in compagnia dei colleghi a Bassano del Grappa, una terza città profondamente segnata dal dolore per la sua scomparsa, doveva aveva a lungo lavorato nel punto vendita Scout di piazza della Libertà. In questa settimana di luglio stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

Benedetta Ciprian era sola a bordo della sua auto Chevrolet Matiz, stava guidando in via Camazzole nella cittadina di confine tra le due province di Padova e Vicenza, stanca per la giornata conclusa e probabilmente felice per aver trascorso alcune ore di svago con altri giovani come lei desiderosi di riprendersi, nel corso dell’estate, un po’ di quel tempo perduto a causa del lockdown. Un colpo di sonno – erano quasi le 2 di notte – o al limite forse un attimo di distrazione le sono costate la vita, dopo la carambola sui delimitatori della carreggiata che stava percorrendo dopo un tratto in curva. L’unica certezza, secondo la polstrada intervenuta sul luogo teatro del tragico incidente, consiste nella circostanza che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’episodio.