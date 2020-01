Auto disintegrata contro un cancello: feriti due giovani di 19 e 22 anni

Grave incidente alle 22.45 di ieri nel territorio di Schiavon, quando per una probabile uscita autonoma di strada una Volkswagen Polo si è schiantata sul cancello di un’abitazione. Feriti entrambi gli occupanti della vettura, sia il conducente di 22 anni riuscito ad uscire autonomamente dai rottami, che la passeggera di 19 anni, estratta dai vigili del fuoco e consegnata in gravi condizioni al personale del Suem 118 per le prime cure sul posto e il trasferimento al pronto soccorso del S. Bassiano. Nell’urto è stato divelto un contatore del gas metano, con i pompieri del distaccamento bassanese impegnati a tamponare la fuoriuscita per scongiurare pericoli ulteriori.

L’episodio è avvenuto in via Santa Romana. Mentre i due giovani vicentini venivano trasportati con urgenza in ospedale sul luogo dell’incidente si sono riuniti vigili del fuoco, carabinieri e tecnici della rete del gas per porre rimedio alla rottura della condotta, tranciata di netto nell’impatto con la Polo. Il guasto è stato riparato nel corso della notte nel giro di qualche ora.

La provenienza della coppia di feriti non è stata resa nota. Completamento distrutta l’auto su cui viaggiavano, complici anche le operazioni dei vigili del fuoco necessarie per estrarre la ragazza dal lato passeggero.