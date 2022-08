Scontro all’alba tra un camion e una Punto sulla provinciale: ferito un 22enne al volante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci potrebbe essere un colpo di sonno o una distrazione che poteva rivelarsi fatale all’origine dell’incidente avvenuto stamattina alle 6 a Longa di Schiavon, lungo la Sp248 che collega il capoluogo berico all’area bassanese. Coinvolti due conducenti vicentini, alla guida all’alba dei rispettivi veicoli. A scontrarsi sono stati una Fiat Grande Punto condotta da un 22enne di Colceresa diretto sul posto di lavoro e un autoarticolato con al volante un camionista 45enne di Caldogno.

L’incidente è stato segnalato all’altezza dell’incrocio con via Longhella, lungo la trafficata via di comunicazione che attraversa la frazione schiavonese. Secondo il report dei carabinieri inviati sul posto, sarebbe stata l’autovettura a invadere la corsia opposta di marcia dove in quel frangente stava transitando il tir.

Fortunatamente l’impatto non è stato pienamente frontale, con l’automobile a “toccare” uno dei grossi pneumatici anteriori del mezzo di maggiori dimensioni e andando a finire, di rimbalzo, in un terreno agricolo adiacente alla strada provinciale. Anche il camion, nella manovra improvvisa per evitare l’ostacolo a cui si è aggiunta l’esplosione della gomma, ha concluso la corsa nel campo senza alcuna conseguenza fisica per il conducente (F.B. le iniziali rese note dal comando dell’Arma). Solo per un colpo di fortuna, dettato dall’orario mattiniero, non si registrano altri feriti.

Per il giovane automobilista residente a Colceresa – L.C. le iniziali -, invece, è stato disposto il trasporto in ambulanza al San Bassiano di Bassano del Grappa per ricevere adeguate cure in seguito alle contusioni riportate e per accertamenti. Se la caverà con qualche giorno di riposo e una prognosi tutto sommato accettabile (di 4 giorni) considerando il rischio che ha corso stamattina, dopo essersi trovato “faccia a faccia” con un tir.