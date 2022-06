Apprensione per Davide, scomparso da casa da 4 giorni. Avviate le ricerche del 49enne

Si sarebbe allontanato da casa in sella alla sua bicicletta, domenica sera, ma dal “giro” in bici non ha più fatto ritorno. Con il trascorrere prime delle ore e poi dei giorni cresce tra i familiari l’apprensione per Davide Zanotto, 49enne di Tezze sul Brenta di cui non si hanno notizie da ormai oltre 72 ore e sul quale sono state attivate le ricerche dopo la denuncia di scomparsa.

Ieri sono state diffuse anche delle foto che ritraggono l’uomo, oltre alla sua identità, nella speranza che qualcuno tra i suoi conoscenti lo abbia incontrato nell’area del Bassanese in questi giorni o che qualcuno lo possa riconoscere nelle immagini in mano ora alla stampa oltre che alle forze dell’ordine impegnate nel rintracciare la persona scomparsa.

Parallelamente sono state attivate anche le associazioni di ricerca di persone scomparse attraverso i canali media e social. Davide, l’ultima volta che è stato visto, indossava pantaloni corti fino al ginocchio di colore blu e una polo: si trovava nella frazione di Cusinati poco lontano da dove vive. La sua bicicletta, modello Bianchi di colore nero, non sarebbe ancora stata ritrovata.

Secondo gli elementi resi noti era uscito di casa senza avere con sé né documenti personali di identità né lo smartphone. Padre di tre figli, non avrebbe lasciato ai familiari indicazioni sulla meta dell’uscita in bicicletta. Punto di contatto per eventuali segnalazioni sono i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa al numero 0424.527600 o al numero di emergenza 112.