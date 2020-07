Mancato rispetto delle norme anti-Covid, maxi multa e sospensione per Villa Pigalle

Un assembramento di oltre cento persone a bordo piscina, clienti e baristi rigorosamente senza mascherina, mancanza di cartelli informativi anti-covid e pure personale in nero. Sono queste le violazioni riscontrate domenica sera dai carabinieri all’Hotel Villa Pigalle di Tezze sul Brenta, rinomato locale della movida bassanese.

I controlli effettuati hanno infatti portato ad elevare una multa di ben 8 mila euro ai gestori e una sospensione dell’attività per quattro giorni: provvedimenti che vanno visti anche come un avviso a mettersi in regola per evitare sanzioni future ancora più pesanti.

I controlli hanno coinvolto i carabinieri della stazione di Rosà, il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza e i tecnici dello Spisal (il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Ulss 7 Pedemontana) e personale della polizia locale di Tezze. Lo scopo era verificare l’osservanza delle norme previste dal Protocollo fra Governo e parti sociali dello scorso 24 aprile, che attraverso poi il Dpcm del 26 aprile fissa le regole di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid19.

Durante il controllo, sono stata infatti constatate una serie di violazioni: un assembramento nella zona piscina, dove un centinaio di persone (tutte identificate) chiacchieravano senza distanziamento; il personale di servizio del locale, come baristi, erano senza mascherina e mancava pure la cartellonistica informativa anti-Covid19; è stata anche verificata la presenza di lavoratori impiegati in violazione della legislazione in materia di lavoro, cioè in nero. Per tutte queste violazioni – e per altre in corso di valutazione – sono state quindi elevate una serie di sanzioni amministrative per un totale di circa 8 mila euro e si è disposta anche la sospensione dell’attività per quattro giorni, al fine di regolarizzare gli ambienti secondo le regole anti-Covid 19.